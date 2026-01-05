अमृतसर में Firing, बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बरसाई गोलियां, फैली दहशत

जिले के जंडियाला गुरु इलाके में दिन-दिहाड़े एक ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जंडियाला गुरु स्थित सोनू ज्वैलर्स पर कुछ हथियारबंद हमलावरों ने गोलियां बरसाईं। Bike सवार दो अज्ञात युवकों ने सोनू ज्वेलर्स की दुकान पर...

अमृतसर। जिले के जंडियाला गुरु इलाके में एक ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जंडियाला गुरु स्थित सोनू ज्वैलर्स पर कुछ हथियारबंद हमलावरों ने गोलियां बरसाईं। Bike सवार दो अज्ञात युवकों ने सोनू ज्वेलर्स की दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। फायरिंग के दौरान दुकान के बाहर लगे मोटे कांच के शीशे टूट गए, लेकिन सौभाग्य से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान और उनकी साइकिल की दिशा का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो रहा है कि हमलावरों ने जानबूझकर दुकान को निशाना बनाया।

दुकान मालिक की पत्नी ने बताया कि हमलावरों की फायरिंग के दौरान उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी और परिवार की जान बचाई। उन्होंने कहा कि अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग डर के मारे घरों में छिप गए।

जंडियाला गुरु थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक और बाइक की पहचान के लिए इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

