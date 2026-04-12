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Crime : कांग्रेसी नेता के भतीजे ने घर में घुसकर मारी गोली

Edited By Urmila,Updated: 12 Apr, 2026 08:53 AM

congress leader s nephew enters house and shoots

शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित गांव लचकाणी में बीती रात गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें मार्कीट कमेटी पटियाला के कर्मचारी नवकिरण सिंह बनी खरोड़ गंभीर रूप से घायल हो गए।

पटियाला  (बलजिन्द्र, राणा): शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित गांव लचकाणी में बीती रात गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें मार्कीट कमेटी पटियाला के कर्मचारी नवकिरण सिंह बनी खरोड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आस-पास के लोग तुरंत एकत्रित हुए और घायल को संभालते हुए उसके चाचा द्वारा पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल नवकिरण सिंह की माता सुरिंदर कौर और उनकी मासी मनप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि उनकी बहू के कांग्रेसी नेता के भतीजे के साथ संबंध हैं। इस बात को लेकर उन्होंने कई बार अपनी बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान बहस बढ़ गई और उनकी बहू ने गुस्से में आकर उक्त व्यक्ति को फोन कर दिया।

बताया गया कि इसके बाद कांग्रेसी नेता का भतीजा सीधे उनके घर पहुंच गया जहां उसकी नवकिरण सिंह के साथ बहस हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान नवकिरण सिंह के सिर पर गंभीर चोटें लगीं। इसके बाद आरोपी ने पिस्तौल निकालकर नवकिरण सिंह को गोली मार दी, जो उनके दिल के पास से होकर गुजर गई। गोली लगने के बाद नवकिरण सिंह जमीन पर गिर पड़े और आरोपी मौके से फरार हो गया।

इस संबंध में जब थाना बख्शीवाला के एस.एच.ओ. सुखदेव सिंह ने कहा कि पुलिस टीम को घायल के बयान दर्ज करने के लिए भेज दिया गया है और बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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