आ गई छुट्टियों की List, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, PU प्रशासन ने जारी की नोटिफिकेशन

जनतक छुट्टियों संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है।
चंडीगढ़ (शीना): पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) ने इस साल के लिए जनतक छुट्टियों संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है। यह छुट्टियां यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अध्यापक और नॉन-टीचिंग विभागों और संबंधित कॉलेजों पर लागू होंगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 4 मार्च को होली, 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस, 26 मार्च को राम नवमी, 31 मार्च को महावीर जयंती, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी।
इसी तरह 14 अप्रैल को बैसाखी और डॉ. भीम राव अंबेडकर जयंती, 27 मई को ईद-उल-जुहा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 19-20 अक्टूबर को दशहरा, 8-9 नवंबर को दिवाली, 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व और 25 दिसंबर को क्रिसमस समेत अन्य त्योहारों पर छुट्टियां रहेंगी। पी.यू. के ऑफिस और विभाग सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, जबकि एफिलिएटेड कॉलेज सिर्फ रविवार को बंद रहेंगे।
यूनिवर्सिटी के ऑफिस राखी और भाई दूज पर सुबह 11 बजे खुलेंगे। महिला कर्मचारियों को करवा चौथ पर दोपहर 2 बजे ऑफिस छोड़ने की इजाजत होगी। कर्मचारियों को धार्मिक जुलूस में हिस्सा लेने के लिए आधे दिन की मंजूरशुदा छुट्टी लेने की भी इजाजत है।
