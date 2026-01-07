अमृतसर में शीत लहर का कहर, तापमान में और गिरावट का अलर्ट

गुरु नगरी में कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने जिले में शीत लहर को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा

अमृतसर (रमन): गुरु नगरी में कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने जिले में शीत लहर को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं।

शहर व आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ, वहीं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं ने ठंड का अहसास बनाए रखा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है।

ठंड में लोगों से सावधानी बरतने की अपील

शीत लहर को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्कता रखने को कहा गया है। वहीं सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि शीत लहर का प्रभाव अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

