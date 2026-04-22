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Punjab सहित देश भर के केमिस्ट करेंगे हड़ताल, दवाइयों की दुकानें रहेंगी बंद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Apr, 2026 01:02 AM

chemists across the country will go on strike on may 20

ई फार्मेसी के खिलाफ 20 मई को देश भर के 12.40 लाख केमिस्ट हड़ताल करेंगे। आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की ओर से जो देश भर में 12.40 लाख से ज़्यादा केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल...

लुधियाना (सहगल) : ई फार्मेसी के खिलाफ 20 मई को देश भर के 12.40 लाख केमिस्ट हड़ताल करेंगे। आल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की ओर से जो देश भर में 12.40 लाख से ज़्यादा केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल करेंगे।

संगठन के पदाधिकारियो का कहना है कि पिछले 8 सालों में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को कई बार बताने के बावजूद, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। रोज स्वरूप की जा रही एक दिवसीय इस हड़ताल में 12.40 लाख से ज़्यादा केमिस्ट और लगभग 4 से 5 करोड़ डिपेंडेंट लोग शामिल रहेंगे ।

यह जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय प्रधान जेएस शिंदे तथा महासचिव राजीव सिंगल ने बताया कि यह गंभीर चिंता की बात है कि सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए एक साफ और लागू करने लायक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी के बावजूद, गैर-कानूनी ई-फार्मेसी देश भर में बिना किसी रोक-टोक के चल रही हैं।  केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे के बावजूद यह अनियंत्रित प्रसार जारी है, जिससे नियामक प्राधिकरण और कानून के शासन दोनों को कमजोर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ई-फार्मेसी आधुनिक तकनीक की एक शाखा है। इंटरनेट फार्मेसी के लाभों का प्रचार सुविधा है; कम कीमत पर दवाओं की डोर डिलीवरी की अनुमति है, लेकिन निम्नलिखित सबमिशन को पढ़ने पर, यह देखा जाएगा कि यह सच नहीं है। प्रस्तुत तस्वीर भ्रामक है और तथ्यों को छिपा रही है। प्रस्तावित विनियमन नागरिकों के जीवन को खतरे में डालेगा और समाज के लिए खतरनाक खतरा होगा जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है

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स्व-निदान और स्व-दवा के खतरे  

इंसान के शरीर का ज़्यादा तापमान कई बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन मरीज़ पैरासिटामोल जैसी दवा E-फार्मेसी से ऑर्डर करेंगे। बीमारी खतरनाक या जानलेवा लेवल को पार कर जाएगी और एक स्टेज के बाद उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, समय पर डॉक्टर की सलाह और फार्मासिस्ट का दखल ज़रूरी और ज़रूरी है। ई-फार्मेसी कॉन्सेप्ट में यह नहीं है क्योंकि ओटीसी दवाओं के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इन दवाओं के बिना सोचे-समझे इस्तेमाल के भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 

प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का गलत इस्तेमाल।
यह देखा गया है कि इस रेगुलेशन के ज़रिए सरकार ई-फार्मेसी पर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं को भी बांटने या बेचने की इजाज़त देना चाहती है, यह बहुत गंभीर बात है। प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं के मामले में, खतरे खास तौर पर ज़्यादा हैं; दवाएं बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के दी जाएंगी। एक ही प्रिस्क्रिप्शन से बार-बार दवा खरीदना।

एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल

एंटीबायोटिक्स जैसी दवाओं का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करने से MDR ट्यूबरकुलोसिस केस की तरह ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाएगा।VII. मिलावटी या गलत ब्रांड वाली, नकली और नकली दवाओं की बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह ध्यान देने वाली बात है कि कई देशों में ई-फार्मेसी पर प्रिस्क्रिप्शन दवा खरीदना पूरी तरह से मना है। खास प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टरों और मरीज़ को मज़बूत यूनिक पहचान के साथ जोड़ने का कोई प्रोविज़न नहीं है, जिससे प्रिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल होगा।

केमिस्ट्री संगठन के प्रधान जेएस शिंदे ने कहा कि हमारे पास 20 मई 2026 को एक दिन के देशव्यापी बंद के ज़रिए अपना विरोध दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम तब तक अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए मजबूर होंगे

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