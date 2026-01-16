चंडीगढ़: Pharmacy Shop पर Firing, मौके पर पहुंची पुलिस

Edited By Kamini,Updated: 16 Jan, 2026 03:42 PM
चंडीगढ़ में फार्मेसी की दुकान पर गोलियां चलने की घटना सामने आई है।
चंडीगढ़ (सुशील): चंडीगढ़ में फार्मेसी की दुकान पर गोलियां चलने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर-32 में एक फार्मेसी की दुकान पर 2 नकाबपोश लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। नकाबपोश लोगों द्वारा चलाई गई गोलियां दुकान के काउंटर पर लगीं, जिससे दुकान में बैठा व्यक्ति बाल-बाल बच गया। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर दुकानदार को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। गोलियों की सूचना मिलने पर सेक्टर-34 पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची।
फोरेंसिक टीम ने गोली का एक खोल बरामद किया। आरोपी सेक्टर-32 की तरफ भाग गए। मालिक जगदीश ने कहा कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी।
सेक्टर-34 पुलिस ने एक्टिवा मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए CCTV कैमरे खंगाल रही है। शिकायतकर्ता जगदीश ने बताया कि वह सेक्टर-32 में सेवक फार्मेसी नाम की दुकान का मालिक है। उसका बेटा दुकान में बैठा था। रात करीब 10 बजे एक्टिवा मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग उसके पास आए और दो गोलियां चलाईं। गोलियां दुकान के काउंटर पर लगीं। काउंटर पर बैठा उनका बेटा बाल-बाल बच गया। हमलावरों ने उसे अकेले बाहर जाने पर गोली मारने की धमकी दी और फिर भाग गए।
उनके बेटे ने उन्हें घटना की जानकारी दी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसे वहां गोली का एक खोल पड़ा मिला। उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने सफेद एक्टिवा को जब्त करने के लिए चेकिंग शुरू कर दी। सेक्टर-34 पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस को गोली का खोल मिला। इस बीच, क्राइम ब्रांच ऑपरेशन सेल और डिस्ट्रिक्ट सेल की टीमें मौके पर पहुंचीं और शूटर की तलाश शुरू कर दी।
