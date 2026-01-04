Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बुलंदपुर एनकाउंटर का खुलासा, FIR करवाने वाले युवक को मारने की तैयारी में थे शूटर

बुलंदपुर एनकाउंटर का खुलासा, FIR करवाने वाले युवक को मारने की तैयारी में थे शूटर

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 11:19 AM

bulandpur encounter details revealed

25 दिसम्बर को बुलंदपुर के पास हुए एनकाऊंटर में गोली लगने से घायल हुए शूटर्स ने बड़े खुलासे किए। हालांकि पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद दोनों शूटर्स को जेल भेज दिया है।

जालंधर (वरुण): 25 दिसम्बर को बुलंदपुर के पास हुए एनकाऊंटर में गोली लगने से घायल हुए शूटर्स ने बड़े खुलासे किए। हालांकि पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद दोनों शूटर्स को जेल भेज दिया है लेकिन पूछताछ में पता लगा कि तेजवीर सिंह नाम के शूटर ने उस पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने वाले सैक्रेटरी नाम के युवक की गोलियां मार कर हत्या करनी थी। दोनों शूटर्स ने ट्रांसपोर्ट नगर से बाइक लूटने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए परंतु थाना-8 के प्रभारी साहिल चौधरी इन्वैस्टिगेशन करते हुए उनका पीछा करते फगवाड़ा तक पहुंच गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बुलंदपुर नजदीक दोनों आरोपियों का घेराव कर करके एनकाउंटर कर दिया।

जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले सैक्टरी नाम के युवक ने शूटर तेजवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। सूत्रों की मानें तो इसी केस के चलते तेजवीर सिंह और दूसरे शूटर अर्शदीप सिंह के परिजनों को बटाला पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। इसी रंजिश के चलते तेजवीर सिंह अपने साथी अर्शदीप सिंह को साथ लेकर फगवाड़ा पहुंचा। उसके बाद वे बस में बैठ कर जालंधर के पठानकोट चौक पहुंचे और फिर ऑटो से ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंच कर एक युवक से गन प्वाइंट पर बाइक छीनने की कोशिश की।

युवक ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाइक की चाबी अंधेरे में फैंक दी और खुद भी भाग गया, जिसके बाद दोनों शूटर्स भी फरार हो गए। बाइक चालक ने तुरंत थाना-8 की पुलिस को सूचना दी। जैसे ही मामला थाना-8 के प्रभारी साहिल चौधरी के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी टीम समेत इन्वैस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कुछ सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगालीं जिसके बाद उन्होंने उस बस का पता लगाया जिसमें बैठ कर वे पठानकोट चौक पहुंचे थे।

पुलिस ने बस ट्रेस करके बस कंडक्टर से पूछताछ की तो पता लगा कि दोनों युवक फगवाड़ा से बस में बैठे थे। पुलिस टीम फगवाड़ा पहुंची और जहां से दोनों शूटर्स बस में बैठे थे, वहां की बस कंडक्टर के बताई टाइमिंग के अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इस दौरान दोनों शूटर्स एक प्रवासी का मोबाइल लेकर अपने जानकार को फोन करते दिखाई दिए।

और ये भी पढ़े

हैरानी की बात है कि पुलिस ने उस अज्ञात प्रवासी की भी पूछताछ दौरान पहचान कर ली और पूछताछ की। इसके बाद शूटर्स ने जिस नंबर से अपने जानकार को फोन किया था, वह नंबर मिल गया। पुलिस उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने वाले युवक तक भी पहुंच गई। उक्त युवक ने इनपुट दिए कि उसने भी किसी के कहने पर उक्त दोनों युवकों को फगवाड़ा में रुकवाया था, लेकिन अब वे जालंधर में रुके हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। इसी दौरान यह भी पता लगा कि उक्त आरोपितों ने बटाला में भी अंधाधुंध फायरिंग की थी।

इतनी जानकारी मिलने के बाद भी फरार चल रहे शूटर्स को लेकर पुलिस टैंशन में थी ताकि वे शहर में कोई वारदात न कर दें। पुलिस ने जालंधर में ट्रैप लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उच्च अधिकारियों ने सी.आई.ए. स्टाफ को भी इस इन्वैस्टिगेशन में उतार दिया। थाना-8 के प्रभारी साहिल चौधरी और सी.आई.ए. स्टाफ के इंचार्ज सुरिंदर कुमार कंबोज को इनपुट मिले। पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों के पास अवैध हथियार हैं। ऐसे में थाना-8 और सी.आई.ए. स्टाफ की स्पैशल टीमों ने बुलंदपुर के पास नाकाबंदी कर दी। जैसे ही लुटेरे बाइक पर आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन दोनों शूटर्स ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स की टांगों पर गोलियां मार कर उन्हें काबू कर लिया गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!