पंजाब केसरी सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि शहीदों के पवित्र खून की बुनियाद पर खड़ी अटल सच्चाई : कीमती रावल

लुधियाना (खुराना): भारत के जाने-माने समाजसेवी अन्ना हजारे की पीठ में खंजर घोप अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले नकली आंदोलनकारियों द्वारा झूठ फरेब की राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब केसरी के मीडिया संस्थानों व उससे जुड़े व्यावासिक संस्थानों पर की गई छापेमारी पंजाब सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा। उक्त शब्द भारतीय जनता पार्टी आर.टी.आई सैल के प्रदेश संयोजक कीमती रावल ने व्यक्त करते हुए कहा पंजाब केसरी केवल एक समाचार पत्र नहीं बल्कि अमर शहीद लाला जगत नारायण जी और अमर शहीद रमेश चंद्र जी सहित पंजाब केसरी से जुड़े निडर, निस्वार्थ शहीद पत्रकारों और हॉकर्स के पवित्र खून से सिंची हुई मजबूत बुनियाद है।

कीमती रावल ने कहा यह शहीदों के खून से लिखा हुआ एक महान अध्याय है जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या फिर सरकार हिला तक नहीं सकती है। कीमती रावल के कहा पंजाब में आतंकवाद के काले दौर के समय 'पंजाब केसरी' ने कलम की ताकत से आतंकवाद की नींव को हिलाकर रख दिया ऐसे में 'आप' नेताओं का क्या वजूद है उन्होंने कहा सरकारों को सवाल करने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाबियों को धोखे में रख कर सत्ता पर काबिज हुई है।

कीमती रावल ने कहा पार्टी नेताओं का साम, दाम, दण्ड, भेद, सच, झूठ को सरचन अनसर का चेहरा बेनकाब हो चुका है। देश विदेश में बसने वाले पंजाबियों को पंजाब की सरकारी व गैर-सरकारी जमीनों व पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की लालच भरी दृष्टि से चिंतित देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है और रावल ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पंजाब में बंग्लादेशियों व रोहिंग्या की अवैध घुसपैठियों को पंजाब में पनाह देने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है, जिस पर गृह मंत्रालय ने पंजाब के गृह सचिव को एक पत्र भेज कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। इसलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार केजरीवाल व सिसोदिया के रिमोट कंट्रोल से पत्रकारों, समाज सेवी व आर.टी.आई एक्टीविस्टो पर झूठे मुकदमे दर्ज करके डराने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल व सिसोदिया यह भूल रहे हैं कि पंजाब की धरती पर दस गुरुओं के बलिदान का असर है जिसे कोई अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया डरा नहीं सकते।

