Ludhiana: बद्दोवाल गोला-बारूद डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी, सैन्य प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत

17 फील्ड एमुनेशन डिपो (ए.डी.), बद्दोवाल के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध निर्माण

लुधियाना (राज): 17 फील्ड एमुनेशन डिपो (ए.डी.), बद्दोवाल के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध निर्माण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैन्य अधिकारियों की शिकायत पर थाना सराभा नगर की पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दो अलग अलग केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मकानों का निर्माण जारी

जानकारी के अनुसार, 17 फील्ड एमुनेशन डिपो, बद्दोवाल के प्रशासनिक अधिकारी (लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर) की ओर से एक आधिकारिक पत्र (दरख्वास्त नंबर 787200, सिस्टम नंबर 786800, दिनांक 08-04-2026) जारी किया गया है। सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से डिपो के आसपास के एक निश्चित दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। सैन्य अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि गांव इयाली कलां (लुधियाना) के पास स्थित अधिसूचित क्षेत्र (Notified Area) में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया जा रहा है।



प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां धड़ल्ले से जारी

सैन्य प्रशासन द्वारा बार-बार सूचित किए जाने और चेतावनी देने के बावजूद, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां धड़ल्ले से जारी हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। यहां बता दें कि सेना के गोला-बारूद डिपो के आसपास का क्षेत्र बेहद संवेदनशील होता है। नियमानुसार, डिपो की बाहरी दीवार से एक तय दूरी तक किसी भी तरह की पक्की या कच्ची इमारत बनाना गैर-कानूनी है। अब सैन्य अधिकारियों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित कर दिया है ताकि इन अवैध निर्माणों को तुरंत रोका जा सके और दोषियों पर कार्रवाई की जा सके।