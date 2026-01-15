Anindita Mitra पंजाब की नई मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त

Edited By Kamini,Updated: 15 Jan, 2026 07:16 PM
पंजाब डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारत निर्वाचन ने फैसला लेते हुएI ASअधिकारी अनिंदिता मित्रा को पंजाब का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वह इस पद पर IAS अधिकारी सिबिन सी. का स्थान लेंगी।
निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि अनिंदिता मित्रा तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभालें। साथ ही आयोग ने इस नियुक्ति की अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर भेजने को भी कहा है। आदेश के तहत उन्हें पंजाब सरकार के अंतर्गत अब तक संभाले जा रहे सभी अन्य दायित्वों और प्रभारों से मुक्त होना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अनिंदिता मित्रा को राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें राज्य सचिवालय में चुनाव विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में नामित किया जाएगा। आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए 3 IAS अधिकारियों के पैनल पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में जारी अधिसूचना को पंजाब राज्य राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए।
