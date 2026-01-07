लो जी हो गया शुभारंभ! शोरूम से निकलते ही नई कार का हुआ एक्सीडेंट, Video वायरल

सोशल मीडिया पर एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्कुल नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही सामने खड़ी दूसरी कार से जा टकराती है। यह घटना लोगों के लिए हैरानी का कारण बन गई है। वीडियो को देखकर यूजर्स तरह-तरह की...

पंजाब डैस्क : सोशल मीडिया पर एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्कुल नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही सामने खड़ी दूसरी कार से जा टकराती है। यह घटना लोगों के लिए हैरानी का कारण बन गई है। वीडियो को देखकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक नई चमचमाती कार, जिस पर फूलों के हार भी लगे हुए हैं, शोरूम से बाहर निकलती है और सीधे दूसरी कार से जा टकराती है। आमतौर पर नई कार की डिलीवरी के वक्त यह खुशी और उत्साह का पल होता है, लेकिन इस मामले में खुशी का यह पल कुछ ही सेकंड में दुर्घटना में बदल गया। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकलती है, वह सीधे बाहर खड़ी एक दूसरी कार से टकरा जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिस कार से टक्कर हुई है, वह भी नई ही प्रतीत हो रही है। उक्त घटना कहां की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

इस पूरी घटना का वीडियो किसी मौजूद व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है, खासकर तब जब कार बिल्कुल नई हो और शोरूम से डिलीवरी के दौरान निकाली जा रही हो।



वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। किसी ने लिखा, “यह कौन सा तरीका है नई कार चेक करने का?” तो किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, “क्या अचीवमेंट है, शोरूम से सीधे सर्विस सेंटर तक!” वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि नई कार की डिलीवरी के वक्त इतनी बड़ी चूक होना वाकई हैरान करने वाला है।