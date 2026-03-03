Main Menu

  • इजरायल-ईरान War की आग भारत तक पहुंचेगी, Viral Video में अलर्ट

Edited By Kalash,Updated: 03 Mar, 2026 12:21 PM

israel iran war india prediction

इजरायल-ईरान युद्ध के कारण विश्व भर में पैदा हुए चिंताजनक हालातों के बीच भारत के लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है।

पंजाब डेस्क : इजरायल-ईरान युद्ध के कारण विश्व भर में पैदा हुए चिंताजनक हालातों के बीच भारत के लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। साल 2026 को लेकर की गई प्रिडिक्शन की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें कहा गया था कि 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में कोई युद्ध हो सकता है और एयरप्लेन क्रैश हो सकता है। इसका साथ ही कहा गया था कि 13 मार्च तक भी एयरप्लेन क्रैश के आसार है। 

इसके बाद अब फिर एक और प्रिडिक्शन की वीडियो सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इजरायल-ईरान युद्ध अभी खत्म नहीं होगा।  वीडियो में कहा गया है कि जब दो ग्रहण एक साथ होते हैं कोई बड़ा युद्ध होता है ऐसा पहले महाभारत काल में भी हुआ है। मार्च के पूरे महीने में दिल्ली हाई अलर्ट पर रहेगी

वहीं युद्ध के बीच  2 अप्रैल तक स्थिति और खराब होगी और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इजरायल और यूरोप के बहुत सारे देश इस महायुद्ध में शामिल हो जाएंगे। इस दौरान भारत भी बचने वाला नहीं है। पूरा भारत रेड अलर्ट पर रहेगा। इसके साथ ही कहा गया कि यह साल काल भैरव और राहु का है। इस साल काल भैरव का उग्र रूप देखने को मिलेगा जिस कारण बार-बार युद्ध के आसार होंगे। वहीं 2 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चीन और रूस में बड़े भुकंप की भी भविष्यवाणी की गई है।

 

