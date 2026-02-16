राजा वड़िंग के बयान ने मचाई हलचल, डिप्टी CM पोस्ट को बताया 'गैर-कानूनी'

पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आज पार्टी के उम्मीदवार और जिला प्रधान के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की, जिसमें आने वाली रणनीति और विरोधी पार्टियों से लड़ने के मुद्दों पर चर्चा हुई।

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आज पार्टी के उम्मीदवार और जिला प्रधान के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की, जिसमें आने वाली रणनीति और विरोधी पार्टियों से लड़ने के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान वड़िंग ने राज्य की पॉलिटिक्स में चल रही कई चर्चाओं पर खुलकर अपने विचार रखे।

राज्य में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर (एक हिंदू और एक दलित चेहरा) बनाने की चर्चाओं पर रिएक्ट करते हुए वड़िंग ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक मिनिस्टर की पोस्ट है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी को 'सांत्वना' देने या किसी खास जाति को खुश करने के लिए किया जाता है, लेकिन मालिक तो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और उनके लिए सभी धर्म और जातियां बराबर हैं। वड़िंग ने कहा कि आज का यूथ जाति की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाना कांग्रेस का फैसला था, लेकिन पार्टी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती।

पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ निकाली जा रही रैलियों पर हमला बोलते हुए वड़िंग ने कहा कि पंजाब पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और इन रैलियों पर करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं। एक पुलिसवाले के बेटे की मौत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स खत्म होने के बजाय और बढ़ गए हैं और सरकार की 'ड्रग्स पर जंग' रैलियों की फूक निकलती आ रही है।

