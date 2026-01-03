Main Menu

Jalandhar: पैसों के लेन-देन को लेकर घर पर हमला, जमकर की तोड़फोड़

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 05:11 PM

an attack occurred in jalandhar over a money transaction

बताया जा रहा है कि यह विवाद पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया।

जालंधर (कुंदन/पकंज): जालंधर के दौलतपुरी क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया, जब कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि यह विवाद पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित महिला के अनुसार, देर शाम 4 से 5 युवकों ने अचानक उसके घर पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया।

हमलावरों ने घर के बाहर और अंदर रखा काफी सामान भी तोड़फोड़ दिया, जिससे घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद महिला ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे गई है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

