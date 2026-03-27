Controversy के बीच Gurpreet Ghuggi ने तोड़ी चुप्पी, पेड प्रमोशन के लगाए आरोप

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 07:42 PM
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी ने सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद और अफवाहों को लेकर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है।
पंजाब डेस्क: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी ने सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद और अफवाहों को लेकर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक लाइव वीडियो के जरिए उन्होंने पूरे मामले पर खुलकर बात करते हुए इसे सोची-समझी साजिश और पेड प्रमोशन का हिस्सा बताया।
गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि उनकी टीम ने जिन सोशल मीडिया पेजों से संपर्क किया, उन्होंने खुद माना कि उन्हें पोस्ट डालने के लिए पैसे दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग और कंपनियां घटिया मीम्स और भ्रामक कंटेंट बनवाकर उनकी 35-40 साल की मेहनत और साफ-सुथरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभिनेता ने बताया कि इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। विवाद में शामिल बताई जा रही लड़की की मानसिक स्थिति को लेकर भी घुग्गी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोग ही इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
घुग्गी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि व्यूज और पैसों के लिए किसी की इज्जत उछालना गलत है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बिना जांच-पड़ताल के किसी भी खबर को शेयर नहीं करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया का धन्यवाद किया, जिसने बिना तथ्यों के अफवाहों को जगह नहीं दी और जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखाई।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here