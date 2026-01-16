Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • केंद्रीय जेल में फैंके मामले में कार्रवाई, 3 के खिलाफ केस दर्ज

केंद्रीय जेल में फैंके मामले में कार्रवाई, 3 के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Urmila,Updated: 16 Jan, 2026 01:46 PM

action in the case of throwing in the central jail

केंद्रीय जेल फरीदकोट में फैंके की घटनाओं पर जेल गार्ड द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है।

फरीदकोट (राजन) : केंद्रीय जेल फरीदकोट में फैंके की घटनाओं पर जेल गार्ड द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जेल प्रशासन फरीदकोट द्वारा थाना सिटी कोतवाली फरीदकोट को पत्र लिखकर मामला संज्ञान में लाया गया तथा कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हवालाती और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेल के बाहर तैनात गार्ड ने शक के आधार पर बलविंदर सिंह और सुखप्रीत सिंह को काबू किया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 8 फैंके की गेंदें बरामद हुईं, जिनमें से 35 पुड़िया जर्दा, 8 बीड़ी के बंडल, 1 सिगरेट की डिब्बी, 2 चार्जिंग लीड, 1 कीपैड मोबाइल फोन और 11 खुले कैप्सूल बरामद किए गए।

पूछताछ के बाद जेल के अंदर बंद एक हवालाती की तलाशी ली गई, जिसके पास से भी 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस थाना कोतवाली फरीदकोट द्वारा दोनों पकड़े गए आरोपियों तथा हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!