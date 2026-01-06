ATM बदल कर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 53 कार्ड बरामद

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 02:35 PM
ए.टी.एम. बदलकर बुजुर्गों से ठगी करने के हिस्ट्रीशीटर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं।
टांडा उड़मुड़ (पंडित): ए.टी.एम. बदलकर बुजुर्गों से ठगी करने के हिस्ट्रीशीटर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। डी.एस.पी. दविंदर सिंह बाजवा और एस.एच .ओ. टांडा गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि साइबर क्राइम और गलत तत्वों के खिलाफ जिला पुलिस प्रमुख संदीप कुमार मलिक और एस. पी. परमिंदर सिंह हीर के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम के तहत ए.एस.आई. मनिंदर कौर की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान करतार सिंह पुत्र जसवीर सिंह, निवासी बाबा दीप सिंह नगर, जालंधर के रूप में हुई है।
डी.एस.पी. बाजवा ने बताया कि इस आरोपी ने पुलिस रिमांड के दौरान लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने की वारदातें कबूल की हैं और उसके पास से लोगों से चलाकी से लिए गए 53 ए.टी.एम. कार्ड बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव कुराला के रहने वाले अजीत सिंह ने टांडा पुलिस में अपने साथ हुई करीब 3 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद टांडा पुलिस टीम ने जांच के दौरान इस आरोपी को पंजाब नेशनल बैंक के ए.टी.एम. से गिरफ्तार कर लिया।
उसने बताया कि उसने पिछले महीने मूनक कला के रहने वाले गुरचरण सिंह पुत्र बख्शीश सिंह का ए.टी.एम. बदलकर 20 हजार रुपये ठगे थे। इससे पहले उसने नवांशहर में एक महिला टीचर का कार्ड बदलकर उसके अकाउंट से 1 लाख 29 हजार रुपये निकाल लिए थे। इस केस में नामजद होने के बाद अब वह 13 जून 2025 को बेल पर जेल से बाहर आया था। उसने बताया कि पुलिस बरामद ए.टी.एम. के बारे में आगे की जांच कर रही है और उसके साथियों का भी पता लगा रही है।
