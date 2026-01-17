Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कहर ओ रब्बा : भयानक हादसे में माता-पिता के इकलौते बेटे की गई जान

कहर ओ रब्बा : भयानक हादसे में माता-पिता के इकलौते बेटे की गई जान

Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 01:55 PM

a terrible accident took the life of the parents only son

पंजाब में कोहरे की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, इसी दौरान ताजा हादसे में माता-पिता के इकलौते बेटे की मौत हो गई।

तरनतारन (रमन) : पंजाब में कोहरे की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, इसी दौरान ताजा हादसे में माता-पिता के इकलौते बेटे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, वरिंदर सिंह (32) पुत्र रशपाल सिंह निवासी गांव भाई लाधू, जिला तरनतारन, जो माता-पिता का इकलौता बेटा था, कल शाम अपने साले अमृतपाल सिंह पुत्र कुलवंत सिंह के साथ बरीजा कार में श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर से अपने ससुराल गांव तूड़ जा रहा था।

जब कार गांव डुगरी के पास पहुंची तो अचानक कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह सामने एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस बीच, जब वरिंदर सिंह को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में वरिंदर सिंह के साले अमृतपाल सिंह समेत तीन अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद सरहाली थाने की पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!