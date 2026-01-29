Jalandhar के नामी Doctor को गैंगस्टरों की धमकी, 2 करोड़ की मांगी फिरौती

शहर से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के एक पुराने और मशहूर अस्पताल से

जालंधर: शहर से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के एक पुराने और मशहूर अस्पताल से जुड़े एक प्रसिद्ध डॉक्टर को गैंगस्टरों की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, फोन के जरिए डॉक्टर से 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है।

धमकी मिलने के बाद डॉक्टर और उनका परिवार बेहद डरे हुए हैं। सुरक्षा के लिए डॉक्टर ने अपने मॉडल टाउन स्थित घर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवाई गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि डर की वजह से डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। डॉक्टर ने इस मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर को देकर सुरक्षा की मांग की है। धमकी देने वालों ने संदेश में साफ कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो डॉक्टर और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

इस घटना के बाद शहर के अन्य डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी डर का माहौल है। पीड़ित डॉक्टर का अस्पताल गुरु नानक मिशन चौक के पास बताया जा रहा है। इसके अलावा उनके एक करीबी रिश्तेदार की शहर में दोपहिया वाहनों की बड़ी एजेंसी भी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है।