19 Jan, 2026 01:35 PM
थाना जोधेवाल के इलाके में बीती रात मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी गई।
लुधियाना (अनिल) : थाना जोधेवाल के इलाके में बीती रात मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी गई जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप में जख्मी हो गया जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया उक्त मामले बारे जानकारी देते हुए जांच अधिकारी थानेदार जसपाल सिंह ने बताया कि मृतक युवकों की पहचान काली सड़क के रहने वाले सगे भाई दामोदर(21) और शिव मोहन (28) के रूप में हुई है वहीं गंभीर रूप में जख्मी हुए युवक की पहचान मनोज कुमार (27) वासी आजाद नगर के रूप में की गई है जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
