राजस्थान के जैन तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु जत्था रवाना, युवाओं की पहल सराहनीय

श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर सोसायटी के तत्वावधान में श्री मनोवांछित वल्लभ जैन युवक मंडल की ओर से राजस्थान के जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु जत्था नूरवाला रोड जैन प्रॉपर्टी नजदीक रवाना हुआ।

लुधियाना (कृष्ण) : श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर सोसायटी के तत्वावधान में श्री मनोवांछित वल्लभ जैन युवक मंडल की ओर से राजस्थान के जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु जत्था नूरवाला रोड जैन प्रॉपर्टी नजदीक रवाना हुआ। सर्वप्रथम नवकार महामंत्र का उच्चारण किया। इस अवसर पर मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर सोसायटी के चेयरमैन सीए संजीव जैन व अध्यक्ष ललित जैन ने झंडे की रस्म अदा कर बस को रवाना किया।

इस दौरान संजीव जैन, ललित जैन ने कहा कि युवक मंडल की ओर से धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए यात्रा करवाना एक प्रशंसनीय पहल है। इससे युवाओं में धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। ऐसे आयोजन के लिए व धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा है। धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने के सभी मंडल के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष योगेश जैन ने कहा कि यात्रा श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथ, श्री नवलखा पार्श्वनाथ, श्री स्वयंभू पार्श्वनाथ, सेसली, न्यू पावापुरी, जीरावाला पार्श्वनाथ, श्री नाकौडा जी, 72 जिनालय आदि के लिए भक्त दर्शन कर प्रभु का आशीर्वाद लेंगे।

इस दौरान समिति की ओर से संघपति अंकित जैन को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सोसायटी चेयरमैन सीए संजीव जैन, अध्यक्ष ललित जैन, उपाध्यक्ष योगेश जैन, महामंत्री विनय जैन (एनके), कैशियर अविनाश जैन, रोहित जैन, मनीष जैन (हैप्पी), विनोद जैन, सुनीता जैन, मंजुला जैन, रजत जैन, विक्रम जैन (गब्बर), विशाल जैन, मंडल अध्यक्ष अंकित जैन, सैक्ट्री विनय जैन (बंटी), कैशियर सुमित जैन, यात्रा संचालक मनीष जैन (डिंपल) आदि उपस्थित थे।

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