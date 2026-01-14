बीकानेर एक्सप्रेस में 12 वर्षीय बच्चा रहस्यमयी ढंग से लापता, सदमे में परिवार

दिल्ली से श्रीगंगानगर जा रही बीकानेर एक्सप्रेस में सफर कर रहे परिवार का 12 वर्षीय बच्चा रहस्यमय ढंग से लापता हो गया।

अबोहर (सुनील): दिल्ली से श्रीगंगानगर जा रही बीकानेर एक्सप्रेस में सफर कर रहे परिवार का 12 वर्षीय बच्चा रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। रात्रि 2 बजे से लापता हुए 12 वर्षीय बच्चे के परिजन उसे अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर तलाश कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार दोपहर तक बच्चे का कुछ पता नहीं चला।

बच्चे की मां नूपुर चंद्र के अनुसार वे दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन के कोच बी-1, सीट संख्या 42 पर सवार हुए थे। यात्रा के दौरान रात करीब 2 बजे जाखल स्टेशन पार करने के बाद जब परिवार की नींद खुली, तो पाया गया कि उनका बेटा माधव उनके साथ नहीं है। तत्काल इस घटना की सूचना स्थानीय रेलवे स्टाफ, आर.पी.एफ. तथा जी.आर.पी. को भी दी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बठिंडा सहित ट्रेन मार्ग के सभी प्रमुख स्टेशनों को अलर्ट किया गया। रेलवे पुलिस ने स्टेशन परिसरों के सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि संबंधित थानों को भी सूचना भेजी गई है। इसके बावजूद घटना के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों का कहना है कि माधव पूरी तरह स्वस्थ है और यात्रा के दौरान उनके साथ ही था। अचानक उसके लापता हो जाने से माता-पिता गहरे सदमे में हैं।

