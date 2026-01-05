328 लापता सरूपों के मामले में जांच टीम की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

328 लापता स्वरूपों के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, 14 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किए हैं।

जालंधर/चंडीगढ़ (धवन) : 328 लापता स्वरूपों के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, 14 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किए हैं तथा मोबाइल उपकरण, टैबलेट, कम्प्यूटर, सहायक उपकरण, स्टोरेज डिवाइस और संदिग्ध वित्तीय अभिलेख एवं दस्तावेज जब्त किए हैं। एस.आई.टी. के प्रवक्ता ने बताया कि थाना सी-डिवीजन, कमिश्नरेट अमृतसर में दर्ज एफ.आई.आर. में कुल 16 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 2 आरोपियों की कथित रूप से मृत्यु हो चुकी है, जबकि 14 व्यक्तियों की जांच जारी है। अब तक सतिंदर सिंह कोहली और कंवलजीत सिंह उर्फ कवलजीत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि कंवलजीत सिंह उर्फ कवलजीत सिंह को 03-01-2026 को गिरफ्तार किया गया। वह सहायक के रूप में कार्यरत था और धार्मिक ग्रंथों के रखरखाव, प्रबंधन तथा अनधिकृत तैयारी/भंडारण से संबंधित गंभीर अनियमितताओं में उसकी सीधी भूमिका रही है। इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए — जिनमें चंडीगढ़ में 2 स्थान, अमृतसर शहर में 8 स्थान तथा गुरदासपुर, रूपनगर, तरनतारन और अमृतसर ग्रामीण में 1-1 स्थान शामिल हैं। तलाशी के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 टैबलेट, 2 लैपटॉप, 1 स्टोरेज डिवाइस और संदिग्ध वित्तीय अभिलेख एवं दस्तावेज बरामद किए गए।

जब्त किए गए इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरैंसिक जांच की जाएगी, जबकि दस्तावेजों और वित्तीय अभिलेखों की जांच इस दृष्टि से की जा रही है कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा कई व्यक्तियों — जिनमें कुछ राजनेता भी शामिल हैं —को किए गए भुगतानों का सत्यापन किया जा सके। एस.आई.टी. इस मामले में सुनियोजित और विस्तृत तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। आगामी दिनों में और तलाशी एवं गिरफ्तारियां संभव हैं जांच जारी है।

