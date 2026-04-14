Ludhiana में 19 पुलिस कर्मियों के तबादले, नए स्थानों पर किया तैनात

लुधियाना में पुलिस कर्मियों तबादले किए गए हैं।

लुधियाना : लुधियाना में पुलिस कमिश्नर लुधियाना की तरफ से पुलिस कर्मियों तबादले किए गए हैं।

जानकारी अनुसार शहर में 19 पुलिस कर्मियों के तबादले कर नए स्थानों पर तैनात किया है। अतः जिन अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी गई है, उनमें एस.आई. राजिंद्र पाल, ए.एस.आई. रंजीत सिंह, एस.आई. करमजीत सिंह ए.एस.आई. दविंद्रजीत सिंह, ए.एस.आई. करनजीत सिंह, चांद अहीर, साधु सिंह, अमनदीप कौर, गुरविंद्र सिंह, बतराम राय, हैड कांस्टेबल सतवंत सिंह, एस.सी. नवदीप सिंह, एल.एस.सी. जसविंद्र कौर, दविंद्र सिंह, अमनदीप सिंह, हरिंद्रजीत सिंह, बलविंद्र सिंह, कमलजीत कौर व एल.सी. बिमला के नाम शामिल है।