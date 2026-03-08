यूथ कांग्रेस सचिव ने की Punjab Budget की कड़ी आलोचना, बोले- केवल घोषणाओं तक...

पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव अंगद दत्ता ने पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की कड़ी आलोचना की है।

पंजाब डेस्क : पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव अंगद दत्ता ने पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार का यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित है और इसमें पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप दिखाई नहीं देता।

अंगद दत्ता ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, लेकिन इसमें औद्योगिक विकास, निवेश और युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार सृजन की कोई ठोस योजना नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि पंजाब पर पहले ही 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है, जो आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाय सरकार लगातार कर्ज के सहारे काम कर रही है।

अंगद दत्ता ने सरकार द्वारा घोषित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, लेकिन पहले से भारी कर्ज में डूबे राज्य में इस योजना के लिए धन कहां से आएगा, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के हजारों युवा रोजगार की कमी के कारण विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने या बड़े औद्योगिक निवेश की कोई ठोस नीति नहीं दिखाई देती। अंगद दत्ता ने कहा कि पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार ऐसा बजट पेश करेगी जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, उद्योगों को बढ़ावा देगा और युवाओं को रोजगार के अवसर देगा, लेकिन यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



