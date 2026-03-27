Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मोगा में युवक की बेरहमी से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर Viral

मोगा में युवक की बेरहमी से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर Viral

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 12:18 AM

young man brutally beaten in moga goes viral on social media

मोगा जिले के समालसर गांव में एक युवक अमनप्रीत सिंह उर्फ जुगनू के साथ हुई बेरहमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

मोगा: मोगा जिले के समालसर गांव में एक युवक अमनप्रीत सिंह उर्फ जुगनू के साथ हुई बेरहमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना ने गांववासियों में खौफ और रोष पैदा कर दिया है।

बाघापुराना के डीएसपी दलवीर सिंह सिद्धू ने बताया कि मामले में आरोपियों रुपिंदर सिंह पिंदी और राहुल सिंह की पहचान कर ली गई है। डीएसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले भी झगड़ा और धमकियों की घटनाएं हुई थीं। इस दौरान मामला दर्ज हुआ था और दोनों आरोपी जमानत पर थे।

घायल अमनप्रीत को गंभीर हालत में फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब घायल युवक के बयान और पहले दर्ज मामले की जमानत रद्द करने की प्रक्रिया के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। डीएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!