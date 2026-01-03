CPDL की अनोखी पहल, अब घर-घर मीटर रीडिंग करेंगी महिलाएं!

चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

चंडीगढ़ (मनप्रीत): चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और फील्ड वर्क के लिए महिलाओं को नियुक्ति करने का प्रोसेस शुरू किया है। इस यूनिक पहल के तहत, अब महिला कर्मचारी शहर में घर-घर जाकर बिजली मीटर पढ़ेंगी और बिल बांटेंगी। प्रोग्राम के पहले फेज में 35 महिलाओं ने फील्ड वर्क संभाला है, जबकि डिपार्टमेंट ने कुल 60 महिलाओं को नियुक्ति करने का टारगेट रखा है। इसका मेन मकसद फ्रंटलाइन रोल में महिलाओं की हिस्सेदारी को 50 परसेंट तक बढ़ाना है, जिसे अब तक पुरुषों का दबदबा वाला फील्ड माना जाता था।

महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ खास एरिया में सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे

फील्ड में तैनात महिला कर्मचारी आधुनिक हैंडहेल्ड डिवाइस की मदद से मीटर रीडिंग लेंगी और बिजली की खपत का डेटा पूरी एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड करेंगी। इसके साथ ही, वे समय पर बिल बांटना यकीनी बनाएंगी और खपतकारों की बुनियादी समस्याओं का हल करते गंभीर मामलों को सुपरवाइजरी टीम तक पहुंचाने में अहम रोल निभाएंगी।

CPDL ने इन महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल भी लागू किए हैं। इस सिस्टम में जरूरी मोबाइल चेक-इन और इमरजेंसी एस्केलेशन सिस्टम शामिल है। इसके अलावा, महिलाओं की मदद के लिए कुछ जगहों पर सुपरवाइजर भी मौजूद रहेंगे ताकि वे सुरक्षित और प्रोफेशनल माहौल में अपनी ड्यूटी कर सकें। यह स्कीम शहर के दूसरे इलाकों में भी धीरे-धीरे लागू की जाएगी।

महिलाओं के फ्रंटलाइन रोल में होने से बिजली सर्विस होंगी ज़्यादातर लोकपक्षी : अरुण वर्मा

प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए, चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के डायरेक्टर अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि उन्हें बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इस बड़े बदलाव को लीड करने पर गर्व है। महिलाओं को मीटर रीडिंग और फील्ड ऑपरेशन जैसी फ्रंटलाइन जिम्मेदारियां देने से न सिर्फ कार्यकुशलता में सुधार होगा बल्कि पब्लिक सर्विस के लिए ज़्यादा सम्मिलित और लोगों के लिए आसान तरीका भी यकीनी बनेगा। बिजली क्षेत्र में यह बदलाव, जिसकी सालों से चर्चा हो रही थी, अब जमीनी लेवल पर हकीकत बन गई है।

