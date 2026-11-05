America भेजने के नाम पर लाखों का Fraud, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

कलानौर थाने की पुलिस ने अमेरिका भेजने के नाम पर 60 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

कलानौर/गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): कलानौर थाने की पुलिस ने अमेरिका भेजने के नाम पर 60 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों पर एक व्यक्ति के बेटे को अमेरिका भेजने का वादा करके लाखों रुपये लेने और बाद में धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गांव हेमराजपुर, थाना सदर गुरदासपुर के रहने वाले कुलदीप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव रुडियाना के रहने वाले दिलराज सिंह, इकबाल सिंह और जसमीत सिंह उर्फ ​​प्रिंस ने मिलकर उसके बेटे दिलप्रीत सिंह को अमेरिका भेजने का भरोसा दिलाया। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने इस काम के लिए उससे कुल 60 लाख रुपये वसूले जिसमें से 6 लाख 40 हजार रुपये बैंक अकाउंट के जरिए और 53 लाख 60 हजार रुपये कैश लिए, लेकिन बाद में आरोपियों ने न तो उसके बेटे को विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए।

पुलिस जांच अधिकारी सनी बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद DSP सब-डिवीजन कलानौर ने जांच की। जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कलानौर थाने में सेक्शन 420 और 120-B के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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