एक WhatsApp कॉल और 5 लाख का चूना! जानें शातिरों ने महिला को कैसे बनाया शिकार

साइबर ठगों द्वारा लोगों को डराने और झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पठानकोट में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला से उसके बेटे को रेप केस में अरेस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख...

पठानकोट, (हरजिंदर गोराया): साइबर ठगों द्वारा लोगों को डराने और झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर ठगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पठानकोट में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला से उसके बेटे को रेप केस में अरेस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये ठग लिए। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अनजान आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



गांव घोह की रहने वाली प्रीतो देवी ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसे WhatsApp के ज़रिए एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसे बताया कि उसके बेटे को पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद आरोपी ने महिला को धमकाते हुए कहा कि अगर वह अपने बेटे को इस केस से बचाना चाहती है तो उसे तुरंत पैसे देने होंगे। बेटे के खिलाफ गंभीर केस सुनकर महिला डर गई और साइबर ठगों के जाल में फंस गई। उसके डर का फायदा उठाकर आरोपियों ने उससे अलग-अलग बैंक अकाउंट में कुल 5 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।

पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, तो उसने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए WhatsApp नंबर, बैंक अकाउंट और पैसे के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान करके उन तक पहुंचा जा सके।