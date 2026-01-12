पंजाब के वाहन चालकों को मिली सुविधा, अब घर बैठे ही ले सकेंगे लाभ

Main Menu

12 Jan, 2026

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लोगों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत अब तक प्रदेश के कुल 64,24,336 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें लगाई जा चुकी हैं।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का कार्य पहले एम/एस एग्रोस इम्पैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन कंपनी का टेंडर 8 जनवरी को समाप्त हो गया है। आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने और सुविधा को जारी रखने के लिए पंजाब सरकार ने तुरंत पहल करते हुए उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को बरकरार रखा है। 

इसके तहत आम जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से यह कार्य अब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) को सौंप दिया गया है। अब वाहन मालिक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए SIAM / HSRP पोर्टल (www.siam.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और वाहन मालिक घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

