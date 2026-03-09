Jalandhar के मेन चौक पर ट्रैफिक जाम, सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें
Edited By Kamini,Updated: 09 Mar, 2026 04:02 PM
लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण चौक के चारों ओर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात की रफ्तार धीमी हो गई।
जालंधर: शहर के व्यस्त चौक में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। आपको बता दें कि, जालंधर के पठानकोट चौक पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जाम के कारण चौक के चारों ओर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। अगर आप भी इस तरफ जा रहे हैं तो जरा संभल कर क्योंकि वाहनों की काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं इस दौरान जाम में फंसे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है।
