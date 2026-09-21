Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शहर में चोरों का आतंक, एक ही परिवार को तीसरी बार बनाया निशाना

शहर में चोरों का आतंक, एक ही परिवार को तीसरी बार बनाया निशाना

Edited By Urmila,Updated: 21 Sep, 2026 11:12 AM

thieves terrorize the city

थाना दौरांगला के तहत अड्डा मगरमुदीया में प्रीत जे.स.बी. से चोरों द्वारा ट्रकों से बैटरियां चोरी करने का मामला सामने आया है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : थाना दौरांगला के तहत अड्डा मगरमुदीया में प्रीत जे.स.बी. से चोरों द्वारा ट्रकों से बैटरियां चोरी करने का मामला सामने आया है। प्रीत जे.सी.बी. के मालिक मनप्रीत ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों द्वारा यह घटना तीसरी बार की गई है, जिससे उन्हें करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

theft case

मनप्रीत ने बताया कि इससे पहले भी चोर दो बार उनके घर में घुसकर चोरी कर चुके हैं। बार-बार हो रही चोरियों से परिवार और इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!