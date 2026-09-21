शहर में चोरों का आतंक, एक ही परिवार को तीसरी बार बनाया निशाना

थाना दौरांगला के तहत अड्डा मगरमुदीया में प्रीत जे.स.बी. से चोरों द्वारा ट्रकों से बैटरियां चोरी करने का मामला सामने आया है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : थाना दौरांगला के तहत अड्डा मगरमुदीया में प्रीत जे.स.बी. से चोरों द्वारा ट्रकों से बैटरियां चोरी करने का मामला सामने आया है। प्रीत जे.सी.बी. के मालिक मनप्रीत ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों द्वारा यह घटना तीसरी बार की गई है, जिससे उन्हें करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

मनप्रीत ने बताया कि इससे पहले भी चोर दो बार उनके घर में घुसकर चोरी कर चुके हैं। बार-बार हो रही चोरियों से परिवार और इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है।

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