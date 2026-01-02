सर्राफ के घर हाई-प्रोफाइल चोरी, एक करोड़ से ज्यादा का नुकसान

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 05:40 PM
स्थानीय झूलना महल में एक सर्राफ के बंद पड़े घर से अज्ञात लुटेरों ने लोहे की सेफ को काट कर सोने,चांदी व नकदी चोरी करने का समाचार मिला है।
गुरदासपुर (विनोद): स्थानीय झूलना महल में एक सर्राफ के बंद पड़े घर से अज्ञात लुटेरों ने लोहे की सेफ को काट कर सोने,चांदी व नकदी चोरी करने का समाचार मिला है। लूटेरे एक करोड़ से अधिक समान व नकदी चोरी कर ले जाने में सफल हो गए। इस संबंधी पीडि़त राजेश कुमार निवासी झूलना महल मोहल्ला गुरदासपुर ने बताया कि उसने अपनी दुकान सियालकोटी ज्यूलरी पर मुरम्मत का काम चल रहा है तथा उसने दुकान का अधिकतर समान घर में रखा हुआ था। गत दिवस दोपहर लगभग 12-30 बजे वह परिवार के साथ जालन्धर गया था। रात को उसे किसी ने सूचित किया के उनके घर के ताले टूटे हुए है जिस पर आज सुबह जल्दी ही वह जालन्धर से वापिस गुरदासपुर आ गए। इस संबंधी पुलिस को भी सूचित किया गया।
पीडि़त ने बताया कि घर के अंदर जाकर देखा तो घर में रखी लोहे की सेफ को काट कर उसमें रखा नकद लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये सहित सोने के जेवर व चांदी के जेवर चोरी हो चुके थे। चोर जाते हुए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए। इस तरह से एक करोड़ रूपये से उपर नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी फिंगर प्रिंट विंग, डॉग स्कवैड सहित अन्य जांच का समान लेकर आए। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। गली में रहने वाले अन्य लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। एक आरोपी का फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है जिसको आधार मान पर पुलिस जांच कर रही है। इस संबंधी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी दिन के समय हुई है तथा लूटमार करने वालों को पता था कि परिवार वाले शहर से बाहर हैं। जिसका लाभ चोरों ने उठाया। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इस घटना को सुलझा लिया जाएगा।
