  • Ludhiana : गुरु रविदास जयंती पर आज निकलेगा नगर कीर्तन, ये रास्ते रहेंगे बंद

Edited By Urmila,Updated: 31 Jan, 2026 11:14 AM

these roads will remain closed today in ludhiana

श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, बस्ती जोधेवाल चौक से नगर कीर्तन आज दोपहर एक बजे के करीब रवाना होगा।

लुधियाना (सुरिंदर): श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, बस्ती जोधेवाल चौक से नगर कीर्तन आज दोपहर एक बजे के करीब रवाना होगा। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस विभाग द्वारा रूट प्लान लागू किया गया है।

इन प्वाइंटों से आगे-जाने पर रहेगी रोक

-मत्तेवाड़ा चौकी से बस्ती चौक की तरफ जाने वाली हैवी ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगी।
-राहों रोड चुंगी से बस्ती चौक की तरफ जाने वाले हैवी और कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही बंद कर उन्हें जगीरपुर की तरफ भेजा जाएगा।
-गहलेवाल मोड़ से डायवर्शन दी जाएगी।
-कसाना स्वीट शॉप से बस्ती चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को आवाजाही बंद कर सुभाष नगर की तरफ भेजा जाएगा।
-बुलेट मोटरसाइकिल एजैंसी से बस्ती चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद होगी।
-सुभाष नगर के पैट्रोल पंप कट पर रॉन्ग साइड जाने की मनाही होगी ।
-लौंगिया स्टील कट से बस्ती चौक की तरफ जाने की मनाही होगी ।
-हिमालय बेकरी से बस्ती चौक की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा।
-बाबा थान सिंह चौक से डिवीजन नंबर 3 की तरफ आवाजाही बिल्कुल बंद की जाएगी।
-सी.एम.सी. चौक से डिवीजन नंबर 3 की तरफ वाहनों की आवाजाही बंद होगी।
-खुड्ड मोहल्ला के पास लोकल बस स्टैंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को बंद किया जाएगा।
-सिविल अस्पताल टी प्वाइंट पर फील्ड गंज की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को बंद किया जाएगा।
-विश्वकर्मा चौक से जगराओं पुल की तरफ ट्रैफिक बिल्कुल बंद रहेगा।
-दुर्गा माता मंदिर से जगराओं पुल की तरफ ट्रैफिक को बिल्कुल बंद किया जाएगा।
-भाई वाला चौक के ऊपर से दुर्गा माता मंदिर जाने वाले वाहनों को आगे जाने की मनाही होगी।
-लोकल बस स्टैंड के ऊपर जगराओं पुल की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को बंद किया जाएगा।
-जालंधर बाईपास चौक से शहर के अंदर आने वाले ट्रैफिक को वहीं रोक कर डाइवर्ट किया जाएगा ।
-चांद सिनेमा पुल की चढ़ाई से ट्रैफिक बिल्कुल बंद होगी।
-गंदा नाला पुली से वाहनों को रोक कर डी.एम.सी. की तरफ भेजा जाएगा।
-ओल्ड सैशन चौक से माता रानी चौक की तरफ वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी ।
-माता रानी चौक से घंटाघर की तरफ ट्रैफिक बंद की जाएगी।
-पुरानी सब्जी मंडी से वाया कपूर अस्पताल माता रानी चौक की तरफ ट्रैफिक को रोका जाएगा।

