Punjab: दिल्ली डिवीजन की ट्रेनों और स्टेशनों की हालत बदतर, भारी परेशानियों का सामना कर रहें यात्री

08 Jan, 2026

दिल्ली डिवीजन के रेलवे स्टेशनों और यहां से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में गंदगी की गंभीर समस्या सामने आ रही है।

फिरोजपुर (चोपड़ा): दिल्ली डिवीजन के रेलवे स्टेशनों और यहां से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में गंदगी की गंभीर समस्या सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई सहित विभिन्न रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के कोचों में जगह-जगह गंदगी नजर आ रही है। यात्रियों द्वारा कोच के अंदर थूकने और कचरा फैलाने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली के रास्ते पानीपत, सोनीपत, अंबाला होते हुए हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों की ओर आने-जाने वाली ट्रेनों के जनरल, स्लीपर और यहां तक कि एसी कोचों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। कई यात्रियों ने गंदगी से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें कोचों की खराब हालत साफ दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सफाई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खुलेआम थूकना और कचरा फेंकना आम बात बनती जा रही है।

रेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यात्रियों की लापरवाही इन प्रयासों पर भारी पड़ती दिख रही है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन को इस दिशा में सख्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ट्रेनों और स्टेशनों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके।

