नहर किनारे मिली युवती की लाश, CCTV ने खोला देह व्यापार और साजिश का राज

04 Jan, 2026

31 जनवरी की रात गांव पवारां की नहर के समीप कार सवार बाजू पर सिरिंज लगी मृत युवती का शव फैंक कर फरार हो गए। इसके बाद सी.सी.टी.वी. कैमरों में एक जेन कार दिखाई दी जिसके बाद पुलिस कैमरा-टू-कैमरा चैक करते हुए कपूरथला पहुंची तथा देह व्यापार का धंधा करने...

जालंधर  (सुनील): 31 जनवरी की रात गांव पवारां की नहर के समीप कार सवार बाजू पर सिरिंज लगी मृत युवती का शव फैंक कर फरार हो गए। इसके बाद सी.सी.टी.वी. कैमरों में एक जेन कार दिखाई दी जिसके बाद पुलिस कैमरा-टू-कैमरा चैक करते हुए कपूरथला पहुंची तथा देह व्यापार का धंधा करने वाली पिंकी नामक महिला के घर रेड की। इस दौरान जांच में पाया गया कि कोमल के शव को फैंकने वाली कार पिंकी की है। पुलिस ने इसके बाद 4 आरोपियों को काबू किया। इन आरोपियों की पहचान रजिया सुल्ताना उर्फ रज्जो पुत्री गुलाम मोहम्मद कपूरथला, दीपा पुत्र तरसेम कपूरथला, गुरजीत सिंह जंजुआ पुत्र नरेन्द्र सिंह कपूरथला, सर्बजीत सिंह उर्फ पंजाब पुत्र सलिन्द्र सिंह निवासी गांव अठौला जिला जालंधर के रूप में हुई है। थाना लांबड़ा की पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी डाली तथा माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया।

गिरफ्तार रजिया सुल्ताना ने बताया कि देह व्यापार के धंधे में उनकी मदद करने वाले गुरजीत, दीपा तथा सर्बजीत के साथ मिलकर शव को जेन कार में डाल कर फैंका गया था। थाना लांबड़ा के एस.एच.ओ. गुरमीत राम ने बताया कि सी.सी.टी.वी. कैमरों को जब खंगाला तो पाया कि एक जेन कार पुली की तरफ आई तथा चंद मिनटों में वह वापस चली गई। इसके बाद कार को ट्रेस किया गया और आरोपियों को 48 घंटों में काबू कर लिया गया।
 
पुलिस की गिरफ्त में आई रजिया सुल्ताना ने पूछताछ में माना कि कोमल नशे का सेवन करने की आदी थी। उसने बताया कि शव को सिरिंज इसलिए लगाई ताकि पुलिस और लोगों को लगे कि यह मामला नशे की ओवरडोज से मरने का है लेकिन उनकी नाकाम प्लानिंग फेल हो गई। उसने बताया कि मौत से कुछ समय पहले कोमल को दर्द हुआ था, जिस कारण उसने उसे इंजैक्शन लगाया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी।

