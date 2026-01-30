कोर्ट परिसर में फिल्मी ड्रामा : पेशी पर आया आरोपी फरार, पुलिस ने मुस्तैदी से...

कचहरी परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी पर लाया गया एक शातिर युवक पुलिस कस्टडी से फरार होने के इरादे से भाग खड़ा हुआ।

लुधियाना (राज) : कचहरी परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी पर लाया गया एक शातिर युवक पुलिस कस्टडी से फरार होने के इरादे से भाग खड़ा हुआ। आरोपी ने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वहां से रफूचक्कर होने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उसकी चालाकी पर पानी फेरते हुए उसे पीछा करके दबोच लिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस पार्टी एक मामले के सिलसिले में उक्त युवक को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आई थी। जैसे ही आरोपी को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने मौका पाकर पुलिस की पकड़ से खुद को छुड़ाया और दौड़ लगा दी। आरोपी को भागता देख पुलिस कर्मचारियों के भी हाथ-पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत शोर मचाते हुए उसका पीछा करना शुरू किया। गनीमत रही कि कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और चारों तरफ से घेराबंदी कर भाग रहे युवक को कुछ ही दूरी पर दबोच लिया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here