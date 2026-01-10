पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, पटियाला के तहसीलदार को किया सस्पेंड

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 05:51 PM
पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार एक्शन मोड में है। मान सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए पटियाला जिले में तैनात तहसीलदार करणदीप सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश पटियाला के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए गए हैं।
वहीं तहसीलदार को निलंबित क्यों किया गया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर आगे की जांच की जा सकती है।
