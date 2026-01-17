राष्ट्रपति आगमन की सुरक्षा में सेंध, NIT कॉलेज में डिग्री लेने आए छात्र-छात्रा बने लूट के शिकार

जिले में काफी दिनों से पुलिस प्रशासन में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एक तरफ एन.आई.टी. कॉलेज एवं आसपास के क्षेत्र पूरी तरह छावनी में बदला हुआ पड़ा था।

जालंधर (सुनील): जिले में काफी दिनों से पुलिस प्रशासन में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एक तरफ एन.आई.टी. कॉलेज एवं आसपास के क्षेत्र पूरी तरह छावनी में बदला हुआ पड़ा था। इसके बावजूद भी लुटेरे हथियारों के बल पर छात्र और छात्रा से आईफोन व सोने चांदी के जेवर तथा अन्य मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए। यह दोनों छात्र व छात्रा कॉलेज में एन.आई.टी. में डिग्री लेने आए हुए थे।

पीड़ित छात्र तुषार पुत्र दविंदर सिंह निवासी गाजियाबाद और छात्रा इशिका पुत्री सुनील कुमार निवासी राजस्थान ने बताया कि वे एन.आई.टी. कॉलेज के मेन गेट के सामने बने फ्लाईओवर से सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान 3 नकाबपोशों ने उन्हें घेर लिया। लुटेरों के पास लोहे की रॉड तथा पिस्तौल थी। लुटेरों ने तुषार के पेट पर बंदूक तान दी और धमकी दी कि उनके पास जो कुछ भी है निकाल दो, वरना जान से मार देंगे।

वहीं लुटेरे छात्र का महंगे वाला आईफोन, चांदी की अंगूठी और चांदी का कड़ा लूट ले गए। वहीं छात्रा इशिका के पर्स से 5 से 6 हजार रुपए नकदी, कान की बालियां, मोबाइल और सोने की चेन भी छीन ले गए। वारदात के बाद तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए।

थाने में शिकायत लेने के लिए नहीं था ड्यूटी अफसर

पीड़ित छात्र व छात्रा ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद वे संबंधित थाना मकसूदां थाने गए तथा वहां पहुंचे लेकिन उनकी शिकायत लेने वाला कोई ड्यूटी अफसर नहीं मिला। छात्र तुषार ने कहा कि इस संबंधी जब उन्होंने डीन सचदेवा को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के कारण पुलिस फोर्स ड्यूटी में व्यस्त है।

मामला ध्यान में, लेकिन शिकायत नहीं मिली : एडीशनल एस.एच.ओ.

थाना मकसूदां के एडीशनल एस.एच.ओ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि बेशक मामला उनके ध्यान में है लेकिन उनके पास अभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। फिलहाल पुलिस अपने तौर पर जांच कर रही है। इसके बाद जब पीड़ित छात्रा और छात्र से फोन के माध्यम से बात हुई तो उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए शनिवार सुबह बुलाया गया है। जिस उपरांत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here