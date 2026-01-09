Main Menu

  • नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 12:50 PM

strict action against drug

जिले में नशा तस्करी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करते हुए रूपनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

नवांशहर : जिले में नशा तस्करी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करते हुए रूपनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ कप्तान पुलिस गुलनीत सिंह खुराना, आईपीएस, ने प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गौरव यादव, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक पंजाब के दिशा-निर्देशों तथा नानक सिंह, आईपीएस, उप पुलिस महानिरीक्षक, रूपनगर रेंज की अगुवाई में जिला रूपनगर पुलिस द्वारा विशेष अभियान ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला पुलिस ने नशा करने के आदी तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नाका बंदी और गश्त कर नशा तस्करों और शरारती तत्वों की सघन जांच की गई। इसी कार्रवाई के दौरान थाना सदर रूपनगर पुलिस ने नशा करने के आदी सिमरनजीत सिंह उर्फ गिल्लू, निवासी गांव रामपुर माजरी, थाना नंगल पुलिस ने अंकित, निवासी जी-ब्लॉक नंगल तथा राजन महाजन उर्फ विशु, निवासी ई-ब्लॉक नंगल, थाना सिटी मोरिंडा पुलिस ने संजू गिरी, निवासी माता गुजरी मोहल्ला, मोरिंडा को गिरफ्तार किया।

इसके अलावा, रूपनगर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल कर इंटर-स्टेट बॉर्डर पर ‘ऑपरेशन सील’ चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच कर नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। वहीं, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना नंबर प्लेट, ओवर स्पीड, मॉडिफाइड साइलेंसर, गलत पार्किंग, शराब पीकर वाहन चलाने सहित अन्य मामलों में कुल 50 चालान काटे।

एएसपी रूपनगर ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशा तस्करी या स्मगलिंग में संलिप्त पाया जाता है, तो इसकी सूचना पंजाब एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 (व्हाट्सऐप चैटबॉट) या जिला पुलिस के संबंधित नंबरों पर दें। सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

