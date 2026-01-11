Jalandhar : तेज रफ्तार कार ने मोहल्ले में मचाया कहर, स्थानीय लोगों ने पकड़ा चालक

गुरु नानक पुरा मोहल्ले में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने लोगों की नींद उड़ा दी। जम्मू के रहने वाले चालक ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी।

जालंधर: गुरु नानक पुरा मोहल्ले में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने लोगों की नींद उड़ा दी। जम्मू के रहने वाले चालक ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने मिलकर चालक को काबू किया और पुलिस को सूचना दी।

मौके पर मौजूद हरजीत सिंह ने बताया कि कार चालक बेहद तेज गति से गली में घुसा और बाइक व कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता रहा। भागते हुए छोटे बच्चे और अन्य लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। “अगर बच्चे को समय पर पीछे नहीं खींचा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था,” हरजीत ने कहा।

स्थानीय लोगों ने कार चालक का पीछा किया, लेकिन वह गली के संकरे रास्तों में दुर्घटना का कारण बन रहा था। गुरु नानक पुरा के फाटक बंद होने के कारण चालक अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा सका और अंततः लोगों की मदद से उसे रोक लिया गया। इस दौरान गाड़ी का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया।

स्थानीय लोगों का दावा है कि चालक नशे में था और उसकी कार पर दिल्ली नंबर और आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। सड़क पर भारी जाम लग गया और लोग हंगामा कर रहे थे। वहीं, चालक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह “ऑन ड्यूटी” था और बाइक चालकों ने उसकी कार पर पत्थर फेंके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

