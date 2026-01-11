Main Menu

  • Jalandhar : तेज रफ्तार कार ने मोहल्ले में मचाया कहर, स्थानीय लोगों ने पकड़ा चालक

Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 01:38 PM

speeding car wreaks havoc in jalandhar

गुरु नानक पुरा मोहल्ले में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने लोगों की नींद उड़ा दी। जम्मू के रहने वाले चालक ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी।

जालंधर: गुरु नानक पुरा मोहल्ले में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने लोगों की नींद उड़ा दी। जम्मू के रहने वाले चालक ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने मिलकर चालक को काबू किया और पुलिस को सूचना दी।

GurunanakPura Accident

मौके पर मौजूद हरजीत सिंह ने बताया कि कार चालक बेहद तेज गति से गली में घुसा और बाइक व कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता रहा। भागते हुए छोटे बच्चे और अन्य लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। “अगर बच्चे को समय पर पीछे नहीं खींचा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था,” हरजीत ने कहा।

GurunanakPura Accident

और ये भी पढ़े

स्थानीय लोगों ने कार चालक का पीछा किया, लेकिन वह गली के संकरे रास्तों में दुर्घटना का कारण बन रहा था। गुरु नानक पुरा के फाटक बंद होने के कारण चालक अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा सका और अंततः लोगों की मदद से उसे रोक लिया गया। इस दौरान गाड़ी का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया।

GurunanakPura Accident

स्थानीय लोगों का दावा है कि चालक नशे में था और उसकी कार पर दिल्ली नंबर और आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। सड़क पर भारी जाम लग गया और लोग हंगामा कर रहे थे। वहीं, चालक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह “ऑन ड्यूटी” था और बाइक चालकों ने उसकी कार पर पत्थर फेंके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

