नशे के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता, तस्कर हेरोइन सहित गिरफ्तार

Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 05:56 PM

smuggler arrested with heroin

नशा विरोधी अभियान 'नशे के खिलाफ युद्ध' के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

फरीदकोट (राजन): डॉ. प्रज्ञा जैन एसएसपी फरीदकोट के निर्देशानुसार फरीदकोट जिले में नशा विरोधी अभियान 'नशे के खिलाफ युद्ध' के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में श्री जोगेश्वर सिंह गोराया एसपी (जांच) फरीदकोट के मार्गदर्शन व श्री अवतार सिंह डीएसपी (जांच) फरीदकोट के दिशा निर्देश पर सीआईए स्टाफ जैतो को एक और बड़ी सफलता मिली है, नशा तस्करी में शामिल 01 आरोपी को 166 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान निर्मल सिंह उर्फ ​​सिम्मा निवासी बलबीर बस्ती गली नंबर 08, फरीदकोट के रूप में हुई है, जो इन दिनों डोगर बस्ती गली नंबर 09 में रह रहा था। पुलिस पार्टी ने मौके पर मौजूद आई-20 कार को भी कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई की जानकारी के मुताबिक, CIA स्टाफ जैतो के इंचार्ज थानेदार चरणजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक से रेलवे फाटक की तरफ संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए जा रहे थे। जब पुलिस पार्टी राजा माइनर पहुंची, तो सड़क के बाईं ओर एक सफेद कार संदिग्ध हालत में खड़ी दिखाई दी। कार ड्राइवर निर्मल सिंह उर्फ ​​निम्मा को बिना किसी शक के रोका गया और कार की तलाशी ली गई तो कार से 166 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। 

इस संबंध में थाना सिटी फरीदकोट में NDPS एक्ट की धारा 21(B)/61/85 के तहत केस नंबर 06 तारीख 03.01.2026 को दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पिछले और पिछले लिंक की फरीदकोट पुलिस द्वारा अच्छी तरह से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वह ड्रग्स की खेप किससे लाता था और उसे कहां सप्लाई करना था। इसके अलावा, आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जा रहा है ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके।

