Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पटियाला की केंद्रीय जेल में Police ने चलाया सर्च आप्रेशन, बड़ीं संख्या में पहुंचे पुलिस अधिकारी

पटियाला की केंद्रीय जेल में Police ने चलाया सर्च आप्रेशन, बड़ीं संख्या में पहुंचे पुलिस अधिकारी

Edited By Kamini,Updated: 09 Jan, 2026 01:36 PM

search operation at patiala central jail

आज पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल में बंद बड़े गैंगस्टर और क्रिमिनल्स की पूरी जांच की गई।

पटियाला : आज पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल में बंद बड़े गैंगस्टर और क्रिमिनल्स की पूरी जांच की गई। आपको बता दें कि SSP पटियाला वरुण शर्मा और DIG जेल दलजीत सिंह राणा की लीडरशिप में पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 

PunjabKesari

इस सर्च ऑपरेशन में करीब 200 पुलिस कर्मी शामिल दिखे और जेल की सर्च के दौरान SSP पटियाला वरुण शर्मा ने कहा कि हम बाहर इस गैंगस्टर और ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क को तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये क्रिमिनल्स सोचते हैं कि हम जेल के अंदर से क्राइम करते रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

अब हम जेलों के अंदर भी उन पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। इसीलिए आज जेल पुलिस के साथ मिलकर जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जो अभी चल रहा है और अगर किसी क्रिमिनल के पास कोई रिकवरी होती है तो शाम को उसकी डिटेल्स जारी की जाएंगी। अगर कोई फोन, ड्रग्स या कुछ और बरामद होता है, तो उसके खिलाफ सही एक्शन लिया जाएगा।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!