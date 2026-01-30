Ludhiana: ऑल्टो सवार लुटेरों ने पिस्तौल तान कटिंग मास्टर को घेरा, और फिर..

समराला चौक से ताजपुर रोड की तरफ जाने वाले पुल पर देर शाम बेखौफ लुटेरों ने लूट

लुधियाना (राज) : समराला चौक से ताजपुर रोड की तरफ जाने वाले पुल पर देर शाम बेखौफ लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सफेद रंग की ऑल्टो कार में सवार होकर आए दो नकाबपोश अपराधियों ने कटिंग मास्टर का काम करने वाले सुनील कुमार को बीच रास्ते रोक लिया। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पिस्तौल की नोक पर सुनील से कैश, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया।



पीड़ित सुनील कुमार ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि वह अपनी ड्यूटी खत्म कर एक्टिवा पर सवार होकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह समराला चौक पार कर ताजपुर रोड वाले पुल के ऊपर पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई एक सफेद ऑल्टो कार ने उसे ओवरटेक किया और उसकी एक्टिवा के आगे गाड़ी खड़ा दी। कार रुकते ही उसमें से दो युवक बाहर निकले, जिनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे के पास लोहे का तेजधार दात था।



लुटेरों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल फोन, 6,000 रुपए की नकदी और यहां तक कि उसकी एक्टिवा की चाबी भी छीन ली ताकि वह उनका पीछा न कर सके। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों लुटेरे अपनी कार में बैठकर बड़ी तेजी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना दरेसी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।