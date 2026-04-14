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  • गुरदासपुर में Gun Point पर लूट की वारदात, शराब के ठेके के सेल्समैन को बनाया निशाना

गुरदासपुर में Gun Point पर लूट की वारदात, शराब के ठेके के सेल्समैन को बनाया निशाना

Edited By Kamini,Updated: 14 Apr, 2026 01:37 PM

robbery at gunpoint

गन प्वाइंट पर सेल्समैसन से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): गन प्वाइंट पर सेल्समैसन से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरदासपुर के हेमराजपुर गांव में शराब के ठेके के सेल्समैन से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने गन प्वाइंट पर करीब 3000 रुपये कैश और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। 

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दुकान का कर्मचारी बलकार सिंह देर रात दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी आले चक्क से बब्बरी बाईपास जाने वाली सड़क पर यह घटना हुई। बलकार सिंह का कहना है कि जब वह दुकान बंद करके अपनी स्कूटी पर लौट रहा था, तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल उसके सामने खड़ी कर दी और उसे मोटरसाइकिल पर घेर लिया। फिर उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि पिस्तौल असली थी या नकली, लेकिन वह बहुत डर गया था और लुटेरों के कहने पर उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकाल लिए, जो करीब 3000 रुपये थे। इस दौरान लुटेरों ने उसका मोबाइल फोन भी छीनकर भाग गए।

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