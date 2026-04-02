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Punjab: पियकड़ों के लिए खास खबर, शराब के बढ़े दाम, ठेकों पर आई नई List

Edited By Kamini,Updated: 02 Apr, 2026 06:39 PM

increased liquor prices

नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत 1 अप्रैल से गुरदासपुर में शराब के नए रेट लागू हो गए हैं, जिससे शराब के शौकीनों की जेब पर बोझ पड़ना तय है।

गुरदासपुर (हरमन): नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत 1 अप्रैल से गुरदासपुर में शराब के नए रेट लागू हो गए हैं, जिससे शराब के शौकीनों की जेब पर बोझ पड़ना तय है। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ठेकेदारों पर 10.5 परसेंट ज़्यादा रेवेन्यू का बोझ डाला है, जिससे रेट बढ़ना पहले से ही तय माना जा रहा था। अप्रैल महीने में नया सेशन शुरू होने के साथ ही ठेकेदारों ने शराब की तस्करी रोकने के लिए खास स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है।

अब उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो देसी और अंग्रेजी शराब की तस्करी में शामिल हैं। अगर गुरदासपुर टाउन फर्म की बात करें तो दीनानगर, दोरांगला, बहरामपुर, गुरदासपुर 1 और 2, धारीवाल समेत पूरा इलाका एक ही फर्म के कंट्रोल में है। इसके चलते अब एक्साइज डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की बाहरी जिलों से आने वाली शराब पर कड़ी नजर रहेगी।

कीमतों में मामूली बढ़ोतरी

शराब ठेकेदारों से मिली नई लिस्ट के मुताबिक, 'रॉयल ​​स्टैग' अब 950 रुपये, 'ब्लेंडर' 1250 रुपये और महंगी स्कॉच 'हंड्रेड पाइपर्स' 2100 रुपये की हो गई है। इसी तरह बीयर के कैन और बोतलें 250 से 300 रुपये में मिलेंगी।

तस्करों पर नजर रखने की तैयारी

गुरदासपुर में ऐसे तस्करों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो शराब की बोतलों से होलोग्राम और स्टिकर हटाकर शहर में सप्लाई करते हैं। ठेकेदारों ने बातचीत के दौरान बताया कि चूंकि सर्किल महंगा है, इसलिए अब फर्म तस्करों पर खास नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की मदद से ऐसे लोगों के घरों की तलाशी भी ली जाएगी।

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क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी?

ETO गुरदासपुर हेमंत शर्मा ने कहा कि डिपार्टमेंट पहले भी पुलिस की मदद से कई तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है और इस साल यह मुहिम और भी सख्त की जाएगी।

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