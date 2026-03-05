रिटायर्ड PCS अधिकारी की चलती गाड़ी में लगी भयानक आग, मचा हड़कंप

रिटायर्ड PCS अधिकारी की चलती गाड़ी में भयानक आग लगने की मामला सामने आया है।

पंजाब डेस्क : रिटायर्ड PCS अधिकारी की चलती गाड़ी में भयानक आग लगने की मामला सामने आया है। चंडीगढ़ सेक्टर-35 की मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया, जब चलती कार में अचानक भयानक आग लग गई। इस दौरान मौके पर राहगीरों ने शोर मचाने से PCS अधिकारी को बताया गया। गनीमत रही इस दौरान बड़ा हादसा नहीं हुआ।

बताया जा रहा है कि, रिटायर्ड PCS अधिकारी बलविंदर सिंह अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर सेक्टर 21 से सेक्टर 35 स्थित एक कॉफी शॉप में जा रहे थे। जैसे वह मार्केट में पहुंचे तो उनकी कार में अचानक आग लगई। राहगीरों ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और गाड़ी रोकने के लिए कहा। बलविंदर सिंह और उनके दोस्त ने बताया कि पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि लोग शोर मचाकर गाड़ी रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं लेकिन फिर एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आपकी गाड़ी के बोनट में धुआं निकल रहा है। इसके बाद दोनों जल्दी से गाड़ी को रोकर बाहर निकले और अपनी जान बचाई।

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकले तो आग ने भयानक रूप ले लिया और धूं धूं कर जल गई। वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गया। मौके पर तुरन्त फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जिसके मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। इसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को घेर लिया। बलविंदर सिंह ने शार्ट सर्किटे के कारण गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई है। फिलहाल जांच चल रही है। इस दौरान बलविंदर सिंह ने बताया कि अगर मार्केट में व्यक्ति उन्हें शोर मचाकर गाड़ी रोकने के लिए नहीं बताता तो शायद जानी नुकसान भी हो सकता था।

