  • पंजाब: होटल में चल रहा था 'गंदा काम', पुलिस को देख मच गया हड़कंप, तीन लड़कियां...

Edited By Urmila,Updated: 03 Mar, 2026 12:01 PM

punjab hotel police raid

पुलिस ने जीरकपुर के रंजन प्लाजा में मौजूद होटल सिटी पैलेस पर रेड मारकर काले धंधे का पर्दाफाश किया है। यह ऑपरेशन ए.एस.पी. जीरकपुर गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में किया गया।

जीरकपुर (धीमन): पुलिस ने जीरकपुर के रंजन प्लाजा में मौजूद होटल सिटी पैलेस पर रेड मारकर काले धंधे का पर्दाफाश किया है। यह ऑपरेशन ए.एस.पी. जीरकपुर गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में किया गया। रेड के दौरान पुलिस ने तीन लड़कियों को रेस्क्यू किया, जबकि होटल मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। SP गजलप्रीत कौर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त होटल में गैर-कानूनी धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने रेड करके वहां से तीन लड़कियों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। रेड के दौरान होटल से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। शक है कि होटल सिटी पैलेस चलाने वाला व्यक्ति पहले होटल कंगना के नाम से एक और होटल चला रहा था, जिसे पुलिस पहले ही सील कर चुकी है। इस बारे में भी जांच की जा रही है।

एस.पी. ने साफ किया कि स्कूलों और रिहायशी इलाकों के पास चल रहे ऐसे गैर-कानूनी धंधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होटल संचालकों के साथ-साथ बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ‘नो योर टेनेंट’ नाम से एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत मकान मालिकों के लिए अपने किराएदारों के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को देना जरूरी कर दिया गया है। कमर्शियल बिल्डिंग के मालिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे गैर-कानूनी काम करने वालों को कम पैसे के लालच में बिल्डिंग किराए पर न दें।

पुलिस ने अब तक गैर-कानूनी धंधे के आरोप में करीब डेढ़ दर्जन स्पा और होटलों को सील किया है। इस मामले में भी होटल संचालक बिहार निवासी एम.डी. रूमाणी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बचाई गई लड़कियों को सुरक्षित उनके माता-पिता को सौंपने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, गैर-कानूनी धंधे में शामिल लोग भोली-भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनसे यह गलत काम करवाते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस का कैंपेन जारी रहेगा।

