Jalandhar : PPR मार्केट में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़, मालिक समेत 2 गिरफ्तार

जालंधर (वरुण): थाना सात की पुलिस ने पी.पी.आर. मार्कीट में रिपब्लिक हुक्का बार में रेड की। पुलिस ने रेड दौरान बार से दो लोगों को काबू किया है। उक्त बार एक नेता ने अपने दामाद को खुलवा रखा था।

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पी.पी.आर. मार्कीट में रैस्टोरैंट की आड़ में रिपब्लिक बार में हुक्का परोसा जा रहा है। थाना सकती पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेड की और मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से हुक्के और शराब की बोतलें और अन्य सामान बरामद हुआ है। थाना सात के प्रभारी का कहना है कि देर रात जांच चल रही है। एफ.आई.आर. दर्ज करके सभी तथ्य सामने लाएंगे। बताया जा रहा है कि एक नेता ने अपने दामाद को हुक्का बार खुलवा रखवा था।

