प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्सईएन के दफ्तर में सरेआम हो रही बिजली की बर्बादी, उठे सवाल

लुधियाना (राम): पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फोकल प्वाइंट कार्यालय में बिजली के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यालय में आर ओ-2 के एक्सीयन अमित कुमार के कमरे में हीटर लगातार चलता रहता है और अधिकारी बाहर चले जाते हैं, जिससे खुलेआम बिजली की बर्बादी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जो अधिकारी औद्योगिक इकाइयों और आम लोगों के बिजली कनैक्शन काटने की कार्रवाई करते हैं, उन्हीं पर अब बिजली के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं।

दो चार्ज, फिर भी सन्नाटा

सूत्रों के अनुसार एक्सीयन अमित कुमार को पहले ही 2 चार्ज मिल चुके हैं, इसके बावजूद न तो बिजली की बर्बादी पर कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई सामने आई है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फोकल प्वाइंट के कारोबारी वर्ग का कहना है कि उन्हें आए दिन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनके काम समय पर नहीं होते। उद्योगपतियों का आरोप है कि अधिकारी अपने कार्यालयों में सुविधाओं का मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में जब पी.पी.सी.बी. के चीफ इंजीनियर आर.के. रतड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर दफ्तर में कोई बिजली का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

